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وزير خارجية الاحتلال يتوجه على رأس وفد اقتصادي لأذربيجان

الثلاثاء 18 أبريل 2023 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية الاحتلال يتوجه على رأس وفد اقتصادي لأذربيجان



القدس المحتلة / سما /

توجه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، صباح اليوم الثلاثاء، تل أبيب، متجهًا على رأس وفد اقتصادي يضم رجال أعمال إلى أذربيجان بهدف تعزيز التجارة بين الجانبين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن كوهين سيلتقي مع الرئيس الأذربيجاني ووزراء الخارجية والاقتصاد وشخصيات أخرى، وسيناقش معهم العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

كما سيناقش كوهين مع المسؤولين في أذربيجان التحديات الإقليمية في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة.

ويشارك في الوفد الاقتصادي، ممثلون عن 20 شركة إسرائيلية من مجالات الأمن السيبراني وإدارة المياه والزراعة.

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