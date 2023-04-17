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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بيت أمر بينهم طفل

الثلاثاء 18 أبريل 2023 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بينهم طفل، خلال مداهمتها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في بلدة بيت أمر، وفتشت عددا من المنازل في منطقتي الظهر وشعب السير، وألحقت أضرارا فيها، قبل اعتقالها الأسير المحرر ديار إيفان جمال الصليبي (20 عاما)، ووسيم نبيل أحمد بحر (18 عاما)، والطفل وسيم محمد فارس الشقدام (14 عاما)، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام والمسيل للدموع خلال عملية المداهمة والتفتيش.

#الاحتلال #بيت أمر

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