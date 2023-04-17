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لليوم الـ11: الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا في الأغوار

الثلاثاء 18 أبريل 2023 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، لليوم الـ11 على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز أوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها بشكل دقيق، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت، قبل أيام، الطرق الترابية في سهل عاطوف، التي تعد منفذا للمزارعين للوصول إلى أراضيهم شرق شارع (60) في الأغوار.

وتفرض سلطات الاحتلال، منذ 11 يوما، حصارا على مناطق الأغوار، وتغلق غالبية الطرق المؤدية إلى التجمعات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تشديد الإجراءات العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير، وإعاقة حركة مرور المواطنين والمزارعين.

ويعيق إغلاق هذه الطرق سير الحياة اليومية للمواطنين الذين يسلكونها بشكل أساسي، كما تعد هذه الطرق ممرات حيوية للمزارعين للوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى كونها ممرات أساسية لإيصال المنتجات الزراعية وتسويقها خارج المنطقة.

#الأغوار الشمالية #الاحتلال #حاجز الحمرا

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