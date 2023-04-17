تونس : اعتقال الغنوشي واقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني شمال العاصمة

وكالات

قال مصدران من حزب النهضة إن الشرطة التونسية داهمت منزل زعيم الحزب ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي وفتشته وأبلغته بأنها ستقتاده إلى مركز التحقيقات بالعوينة.

وقبضت الشرطة هذا العام على شخصيات سياسية بارزة في تونس تعارض الرئيس قيس سعيد، بما في ذلك شخصيات كبيرة أخرى من حزب النهضة، وهو حزب إسلامي كان الأكبر في البرلمان الذي حله سعيد في عام 2021.

وقال رياض الشعيبي القيادي بالنهضة لرويترز “نحن أمام بيت الغنوشي الذي تحاصره الشرطة… تم منعنا من الدخول”.

وفي وقت لاحق أكد القيادي في الحركة منذر الونيسي، أن الغنوشي يتعرض لمظلمة كبيرة، واعتقاله تعسفي .



وتمت مداهمة منزل الغنوشي مساء الاثنين، واقتياده إلى ثكنة العوينة، دون الكشف عن أسباب ذلك، وفق المحامين، لكن مصدرا من الداخلية أكد أنه تم إيقاف الغنوشي بإذن من النيابة العمومية، على خلفية تصريحات تحريضية له، بحسب زعمه .



وحملت الحركة ما اعتبرتها "سلطة الأمر الواقع مسؤولية أي مساس بصحة راشد الغنوشي النفسية والجسدية" .



واعتبرت الحركة أنها تتعرض لمظلمة تاريخية جديدة، بسبب دورها السياسي في البلاد.