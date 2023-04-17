نتنياهو : سنواصل محاربة وكلاء إيران من حولنا

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الليلة الماضية، إن حكومته لن تسمح لإيران بامتلاك أي أسلحة نووية، كما أنها ستواصل بقوة محاربة وكلائها من حول حدود "إسرائيل".

وأضاف نتنياهو في كلمة له خلال حفل إحياء ذكرى "المحرقة" بحضور نجل الشاه الإيراني رضا بهلوي، "أولئك الذي يهددونا سيواجهون ردًا ساحقًا، وسيجد أعداؤنا أننا نقف معًا جنب إلى جنب، وسيكتشفون قوة وحدتنا".

واتهم إيران بالسعي إلى تدمير إسرائيل، مشددًا على ضرورة "كبح جماح قوى الشر"، وأن تضمن "الدولة اليهودية أن لديها القوة للدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي عدو وضد أي تهديد .. انتصار الماضي وحده لا يضمن انتصار المستقبل الذي يتطلب إصرارًا مستمرًا وحربًا بلا هوادة فيه ضد كل من يهددنا". وفق قوله.