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السيسي يعلق على الأحداث في السودان

الثلاثاء 18 أبريل 2023 01:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يعلق على الأحداث في السودان



القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان، مشيرا إلى أن ما يجري في السودان شأن داخلي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان".

وأضاف السيسي: "ما يجري في السودان شأن داخلي"، مؤكدا أن "موقف مصر ثابت في عدم التدخل في شؤون الدول".

كما شدد السيسي على "ضرورة إجراء مفاوضات في السودان لإنهاء الأزمة".

وأوضح قائلا: "القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط وليس لدعم طرف على حساب طرف".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على خلفية تصاعد الموقف في السودان.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أعرب عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان الشقيق، على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.

وأكد السيسي خلال اتصال تلقاه من "أنطونيو غوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، الذي يمر بلحظة تاريخية دقيقة، تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس، ومطالبا الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.

#السيسي

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