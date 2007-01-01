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وفد من قيادة "حماس" يصل إلى السعودية في أول زيارة من نوعها منذ سنوات

الإثنين 17 أبريل 2023 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من قيادة "حماس" يصل إلى السعودية في أول زيارة من نوعها منذ سنوات



الرياض/سما/

وصل وفد قيادي من حركة حماس، إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة من نوعها منذ سنوات، وفق ما أوردت مصادر لصحيفة العربي الجديد مساء اليوم.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر أن وفداً من حركة حماس سيصل إلى المملكة العربية السعودية؛ لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد فتور العلاقة وتدهورها بين الطرفين منذ عام 2007 رغم محاولات عديدة لإنهاء الخلافات.

وحسب المصدر، فإن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يقود وفد الحركة رفقة مسؤول العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، ومسؤول مكتب الجرحى والأسرى زاهر جبارين، ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل. 

وتأمل "حماس" من الزيارة أن تكون بوابةً لتحسين العلاقات مع الجانب السعودي وتحريك المياه الراكدة حسب وصف المصدر، حيث صرّح القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق في وقت سابق بأن مساعيهم مستمرة في طيّ الخلافات مع المملكة، وأن القضايا العالقة بدأت بالتفكك، مؤكداً أن حركته منفتحة على الحوار وإعادة العلاقات مع السعودية كما كانت في السابق.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد ظهر اليوم الإثنين، مدينة جدة، بدعوة رسمية من المملكة العربية السعودية، وذلك للقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس الوزراء، يوم غد الثلاثاء، وذلك للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية.

#الرياض #حماس #السعودية #حماس السعودية

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