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اشتية يبحث مع مدير "تيكا" دعم مشاريع الطاقة الشمسية والعديد من المشاريع الحيوية

الإثنين 17 أبريل 2023 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع مدير "تيكا" دعم مشاريع الطاقة الشمسية والعديد من المشاريع الحيوية



رام الله/سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، مع رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق سركان قايالار، تعزيز التعاون على صعيد العديد من القطاعات.

وحضر اللقاء، القنصل التركي العام في القدس السفير أحمد رضا ديميرير، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.

واطلع اشتية من قايالار على المشاريع التي نفذتها الوكالة التركية مؤخرا، وعلى المشاريع الجاري تنفيذها، خاصة مشاريع ترميم المنازل والمحلات التجارية في القدس والبلدة القديمة في الخليل وجنين وقطاع غزة، ومشروع إنشاء سكن للطالبات في جامعة القدس.

وبحث رئيس الوزراء مع رئيس الوكالة التركية سبل دعم مشاريع الطاقة النظيفة، ومشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من أجل تزويدها للمخيمات الفلسطينية والمناطق المهمشة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني لجامعة نابلس للتعليم والتدريب المهني والتقني، وإنشاء السدود، وبرنامج البرمجة للشباب، وإنشاء مدرسة للطلبة الموهوبين، والمدرسة الفندقية في أريحا.

وأشاد اشتية بالعلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين، والدعم التركي المستمر لفلسطين على كافة الأصعدة والمستويات من منطلق روح الشراكة والتعاون.

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#محمد اشتية #تيكا

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