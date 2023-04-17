  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستشفى الشفاء بغزة يصدر توضيحا بخصوص وفاة مولود أحد المواطنين

الإثنين 17 أبريل 2023 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفى الشفاء بغزة يصدر توضيحا بخصوص وفاة مولود أحد المواطنين



غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم، توضيحا صادر عن مستشفى الشفاء بغزة بخصوص وفاة مولود أحد المواطنين

وذكر المستشفى في توضيحه: " بتاريخ 12 أبريل 2023 تم وضع مولود خداج في الاسبوع (ال28 ) من الحمل ويزن 850 جرام ،وتم تحويله  مباشرة للعناية المركزة للمواليد  لتسخير كل التجهيزات لابقاء المولود الخداج على قيد الحياة حيث ان فرص الحياة لمثل هذه الحالات متدنية جدا .

وأضاف:" وفي يوم 16 ابريل الجاري الساعة الثانية فجرا توفي المولود الخداج رغم بذل العناية الفائقة و اتباع البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات وقد آثر الطاقم عدم إبلاغ الاهل بالوفاة في هذا الوقت المتأخر وارجاء ابلاغهم إلى  حين مراجعتهم لقسم العناية . 

وتابع:" حضر والد المولود الخداج  في نفس اليوم مساءا وتم إبلاغه بالوفاة ولكنه رفض استلام جثمان المولود ، وعليه يجري مراجعة سياسة الابلاغ عن الوفاة بما يضمن الابلاغ - في الوقت المناسب و الطريقة الملائمة.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

إرجاء زيارة قيادة حركة حماس إلى السعودية حتى إشعار آخر

وول ستريت جورنال: اعادة العلاقات بين حماس والسعودية "انتكاسة" لأمريكا وإسرائيل

بايدن يشيد بـ"المقاتلة" رشيدة طليب ويتعهد بحماية عائلتها في الضفة الغربية

"حزب الله": المنطقة أمام خيارين!

هآرتس: سموه "قبر يوسف" واتخذوه مزاراً وثنياً يقتلون قربه الفلسطينيين.. المستوطنون: فيه تقبل صلاتنا

كاتب إسرائيلي: حكومة نتنياهو "الفاشلة" تسببت بضرر جسيم في الردع والاقتصاد

التربية: امتحان التوجيهي سيعقد في الموعد المحدد

الأخبار الرئيسية

20230416093840

آخر مستجدات مفاوضات الحكومة الإسرائيلية والمعارضة حول خطة "الإصلاح القضائي"

تأجيل البت في قرار الإفراج عن الأسير خضر عدنان

photo_2023-04-17_15-23-28

"إسرائيل" قلقة من خفض تصنيفها الاقتصادي

photo_2023-04-17_14-46-04

الرئيس عباس يصل جدة للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (صور)

photo_2023-04-17_14-27-21

الاحتلال يتخذ عدة خطوات خوفا من هجمات غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم