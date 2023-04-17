مستشفى الشفاء بغزة يصدر توضيحا بخصوص وفاة مولود أحد المواطنين

غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم، توضيحا صادر عن مستشفى الشفاء بغزة بخصوص وفاة مولود أحد المواطنين

وذكر المستشفى في توضيحه: " بتاريخ 12 أبريل 2023 تم وضع مولود خداج في الاسبوع (ال28 ) من الحمل ويزن 850 جرام ،وتم تحويله مباشرة للعناية المركزة للمواليد لتسخير كل التجهيزات لابقاء المولود الخداج على قيد الحياة حيث ان فرص الحياة لمثل هذه الحالات متدنية جدا .

وأضاف:" وفي يوم 16 ابريل الجاري الساعة الثانية فجرا توفي المولود الخداج رغم بذل العناية الفائقة و اتباع البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات وقد آثر الطاقم عدم إبلاغ الاهل بالوفاة في هذا الوقت المتأخر وارجاء ابلاغهم إلى حين مراجعتهم لقسم العناية .

وتابع:" حضر والد المولود الخداج في نفس اليوم مساءا وتم إبلاغه بالوفاة ولكنه رفض استلام جثمان المولود ، وعليه يجري مراجعة سياسة الابلاغ عن الوفاة بما يضمن الابلاغ - في الوقت المناسب و الطريقة الملائمة.