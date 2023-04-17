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المالية بغزة تعلن موعد توزيع زكاة الفطر

الإثنين 17 أبريل 2023 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تعلن موعد توزيع زكاة الفطر



غزة/سما/

أعلنت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وهيئة الزكاة الفلسطينية ونقابة الموظفين عن صرف مبلغ مالي للموظفين المستفيدين من أموال زكاة الفطر التي تم تسديدها من مستحقات الموظفين.

وقالت الوزارة: "إن هذه الأموال تم تسديدها من مستحقات الموظفين الذين سجلوا لهذه الخدمة عبر صفحة الخدمات الالكترونية على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وبينت الوزارة أن الصرف سيكون يوم غد الثلاثاء 2023/04/18 عبر كافة فروع بنك البريد.

ونوهت إلى أنها ستنشر غدًا رابط الفحص الالكتروني وأعداد المستفيدين.

#غزة

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