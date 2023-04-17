الاقتصاد بغزة تنظم زيارات تفتيش على مصانع "الحلقوم"

غزة/سما/

نظمت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد 10 زيارات تفتيش على مصانع حلوى "الحلقوم" في مدينة غزة.

وأوضحت الإدارة أن الزيارات التفتيشية تأتي ضمن خطتها الرمضانية في مراقبة السلع والمنتجات، سيما التي يقبل عليها المواطنون خلال شهر رمضان وعيد الفطر السعيد.

وقالت الاقتصاد:"إن الزيارات تمت بالتعاون مع مباحث التموين ووزارة الصحة وتم خلالها متابعة سير العمل داخل هذه المصانع ومدى التزامهم بالشروط الصحية والسليمة".

وتابعت الطواقم خطوط انتاج "الحلقوم والسكاكر" والمواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع وجودة المنتج النهائي قبل التسويق.

وحررت الطواقم محضر ضبط بحق مصنع "حلقوم" غير ملتزم بالشروط الصحية الواجب توفرها والمعمول بها خلال عملية الإنتاج.