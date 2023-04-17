  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران توجه دعوة رسمية إلى العاهل السعودي الملك سلمان لزيارة طهران

الإثنين 17 أبريل 2023 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران توجه دعوة رسمية إلى العاهل السعودي الملك سلمان لزيارة طهران



طهران/سما/

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، عن توجيهها دعوة رسمية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان، بن عبد العزيز، لزيارة طهران، وذلك بعد أن تم توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وجه دعوة إلى الملك سلمان لزيارة طهران، وذلك بعد أن تلقى رئيسي دعوة مماثلة من الملك السعودي لزيارة الرياض".


وأضاف كنعاني في تصريحاته للصحفيين، أن إيران والسعودية تتجهان لتنفيذ اتفاقيتين شاملتين تم توقيعهما في الماضي، وأشاد بالوتيرة المقبولة لتنفيذ اتفاق مارس/ آذار الماضي بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".


وقال كنعاني: "لحسن الحظ، اتخذنا خطوات إيجابية، ورحب مسؤولو البلدين بالوفود الفنية ترحيبا كبيرا، وتمت استعادة العلاقات السياسية بين البلدين بشكل عملي"، مشيرا إلى أنه "يجب إعادة فتح السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولتين خلال فترة زمنية مناسبة، مع الأخذ في الاعتبار اقتراب موسم الحج".


وتوصلت السعودية وإيران الشهر الماضي إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما الصين.


وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".


وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

#ايران #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

"حزب الله": المنطقة أمام خيارين!

الجيش السوداني يعلن هروب "حميدتي" من مخبئه بعد انسحاب حراسه

هآرتس: سموه "قبر يوسف" واتخذوه مزاراً وثنياً يقتلون قربه الفلسطينيين.. المستوطنون: فيه تقبل صلاتنا

قوات الدعم السريع في السودان تعلن سيطرتها على القصر الجمهوري (فيديو)

كاتب إسرائيلي: حكومة نتنياهو "الفاشلة" تسببت بضرر جسيم في الردع والاقتصاد

التربية: امتحان التوجيهي سيعقد في الموعد المحدد

"الكابينت" يعقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل

الأخبار الرئيسية

photo_2023-04-17_15-23-28

"إسرائيل" قلقة من خفض تصنيفها الاقتصادي

3a38216b-571b-4d47-8728-657c7cc64e33

معهد إسرائيلي: "حماس" عززت سيطرتها على المشهد الفلسطيني عقب الأحداث الأخيرة

photo_2023-04-17_14-27-21

الاحتلال يتخذ عدة خطوات خوفا من هجمات غزة

photo_2023-04-17_14-46-04

الرئيس عباس يصل جدة للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

643cdfec4236043927134e8b

75 رصاصة في مواجهة مسدس "أبو جهاد".. كيف نُفذت العملية؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم