الاحتلال يتخذ عدة خطوات خوفا من هجمات غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بأنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قرر اتخاذ عدة خطوات خشية من هجمات يمكن أن تأتي من جهة قطاع غزة.

وذكر موقع "واللا" العبري، أن الجيش الإسرائيلي سرع خلال الأسابيع الأخيرة من جهود حماية الطرق والمفترقات المؤدية إلى المستوطنات المحاذية لغزة، وذلك خشية تعرضها للاستهداف من القطاع.

وأضاف الموقع: "تلك الجهود تشمل وضع جدران تحصين ومساحات كبيرة من السدود الترابية عند مداخل المستوطنات بالقرب من السياج".



ونقل عن ضباط في المنطقة، قولهم: "إنّ الكل يدرك أنّ الوضع متفجر حاليًا ويمكن أن يندلع قتال في غضون وقت قصير".

وأضافوا "يتحدث الجميع عن حقيقة أنه في حال إطلاق وابل جديد من الصواريخ سوف يتحول الوضع إلى معركة".