الرئيس عباس يصل جدة للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

رام الله/سما/

وصل الرئيس محمود عباس، بعد ظهر اليوم الاثنين، مدينة جدة، بدعوة رسمية من المملكة العربية السعودية، وذلك للقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس الوزراء، يوم غد الثلاثاء، وذلك للبحث والتشاور بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية السعودية.

وكان في استقبال سيادته في مطار جدة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين، وطاقم سفارة دولة فلسطين.

ويرافق الرئيس في هذه الزيارة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا.