هنية يستقبل الأمين العام للمبادرة الوطنية في الدوحة

غزة/ سما /

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء الأحد، الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي في العاصمة القطرية الدوحة.

وناقش الطرفان التطورات والمستجدات على المستوى السياسي والميداني وخاصة في شهر رمضان المبارك، وانعكاس الأوضاع الإقليمية والدولية على القضية الفلسطينية والتحديات المتعددة والفرص المتاحة في ظل هذه التطورات على الصعد كافة.

واستعرض خلال اللقاء، سلوك الاحتلال وجرائمه في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وعمليات الاغتيال في الضفة المحتلة وانتهاكات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم وتداعيات الحصار على قطاع غزة، ودور شعبنا الفلسطيني في التصدي لهذه السياسات العدوانية والحكومة العنصرية الإسرائيلية.

وبحثا سبل العمل الوطني المشترك على قاعدة مواجهة هذه الحكومة المتطرفة وانتهاكاتها المتصاعدة ومخططاتها بحق أرضنا ومقدساتنا وحقوقنا وكيفية تحقيق الوحدة الميدانية وتفعيل طاقات شعبنا ومقدراته وتعزيز صموده وبناء قوته لمواجهة الاحتلال وسياساته.

وأكد الطرفان على ضرورة تفعيل البعد الإقليمي والدولي لمواجهة وعزل حكومة الاحتلال وإظهار وجهها الحقيقي للعالم، والتأكيد على فشل المسار السياسي وتنكر الاحتلال لحقوق شعبنا كافة.