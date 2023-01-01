3 أنواع رئيسية للأنيميا

وكالات / سما /

هناك اكثر من 50% من الأطفال يعانون من الانيميا بسبب سوء التغذية، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، وذلك يترتب عليه فقدان التركيز عدم وصول الدم المحمل بالاكسجين إلى الخلايا لتغذيتها.

أسباب الإصابة بالأنيميا

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكي “MyoClinic”، يوجد أكثر من 400 نوعاً من الأنيميا، ويمكن تقسيمها إلى 3 أنواع رئيسية منها الأنيميا التي تحدث بسبب النزيف، كما هو الحال لدى الأشخاص المصابين بالقرحة والبواسير وخلال الطمث وعند الولادة، وكما يوجد نوع أخر يحدث بسبب نقص إنتاج كريات الدم الحمراء، بالإضافة إلى نوع أخر من فقر الدم يحدث بسبب تلف كريات الدم الحمراء، وتعد أنيميا نقص الحديد هي أشهر نوع على الإطلاق وسنسلط عليها المزيد من الضوء عليها خلال هذا التقرير.

أسباب الأنيميا

فقدان السيدات كميات كبيرة من الدم خلال فترة الطمثالدم الذي يفقد أثناء الولادةالعادات الغذائية الخاطئة كعدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد وخاصة ً خلال مرحلة الطفولة.الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض كرون أو عند استئصال جزء من المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وأيضاً حال التبرع بشكل متكرر.فوائد البنجر لعلاج الانيميا.

يعتبر البنجر من أفضل الاغذية المعروفة منذ عهد أبقراط، وكان يستخدم لعلاج العديد من الأمراض، كما ان الإغريق والرومان استخدموه لخفض ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وفي هذا السياق، كشف الموقع الطبي الامريكي “Health”، المختص بفوائد الاغذية والعلاجات الطبيعية، ان البنجر يحتوي على المغنيسوم والكلور والصابونين والبيتين والفلافونويد واليود والزنك والكالسيوم والصوديوم والنتريت الطبيعي.

البنجر يساعد على تنظيف الكليتين

وأوضح الخبراء ان الكلور الموجود في البنجر له خاصية مضادة للحساسية ويساعد في تنظيف الكليتين، المرارة والغدد.

وأكد الخبراء ان البنجر قاد على علاج 15 نوع من الأمراض منها: فقر الدم، وتصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، ويساعد في أمراض متصلة بالغدة الدرقية، ويحسن الذاكرة والنوم، ويساعد في فترة انقطاع الطمث ويقوي المناعة.

وأضاف الباحثون ان الآثار الجانبية الوحيدة في البنجر انه يجعل البول احمر اللون عندما يستهلك بكميات كبيرة ولكن هذا غير مؤذي.