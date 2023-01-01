رضا بهلوي : "تجديد العلاقة الإيرانية الإسرائيلية أقرب من أي وقت مضى"

القدس المحتلة / سما /

قال رضا بهلوي، نجل آخر شاه حكم إيران قبل الثورة الإسلامية، في تصريح قبيل زيارته لإسرائيل إن "إيران الديمقراطية ستسعى إلى تجديد علاقاتها مع إسرائيل، وهذا اليوم أقرب من أي وقت مضى".وقال بهلوي إن "الشعب الإيراني يتطلع إلى حكومة تحترم تراثها، مع الحفاظ على حقوق الإنسان واحترام التنوع الديني والثقافي، من بين أمور أخرى، من خلال إعادة العلاقات السلمية والودية مع إسرائيل وجيران إيران الآخرين".

وأضاف: "الملايين من أبناء وطني يتذكرون العيش إلى جانب أصدقائهم وجيرانهم اليهود الإيرانيين، قبل أن تمزق الثورة الإسلامية نسيج مجتمعنا. إنهم يرفضون سياسات النظام القاتلة المعادية لإسرائيل والمعادية للسامية ويتوقون للتبادلات الثقافية والعلمية والاقتصادية مع إسرائيل ستسعى إيران الديمقراطية إلى تجديد علاقاتها مع إسرائيل وجيراننا العرب.. في رأيي، هذا اليوم أقرب من أي وقت مضى".

من جهتها، أعلنت وزيرة المخابرات الإسرائيلية غيلي غمليئيل، أن "ولي العهد الإيراني"، سيصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع في "زيارة تاريخية"، وقالت: "يشرفني أن أستضيف ولي العهد الإيراني رضا بهلوي وأقدر قراره الشجاع بزيارة إسرائيل لأول مرة. ولي العهد يرمز إلى قيادة مختلفة عن قيادة نظام آية الله، ويدافع عن قيم السلام والتسامح. على عكس المتطرفين الذين يحكمون إيران".

وأضافت: "تمتعت دولتنا بعلاقات جيدة منذ آلاف السنين منذ عهد الملكة إستر التي أحبطت مؤامرة هامان الشريرة لتدمير اليهود في بلاد فارس. واليوم نتخذ الخطوة الأولى في إعادة بناء العلاقة بين بلدينا".

وخلال الزيارة، سيشارك بهلوي في حفل الافتتاح الرسمي لإحياء ذكرى قتلى الهولوكوست، وسيلتقي عددا من الوزراء، ويزور محطة تحلية من أجل التعرف على تقنيات المياه في إسرائيل، وسيزور حائط البراق، وسيجتمع مع الطائفة البهائية وأعضاء الجالية اليهودية الإيرانية في إسرائيل.

وحسب الجانب الإسرائيلي فإن هذه الزيارة تهدف إلى "إنشاء جسر بين إسرائيل والشعب الإيراني، والتعبير عن المعارضة المشتركة لنظام آية الله".

هذا ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني التعليق على الزيارة، قال: "هذا المنبر اسمى من أن تطرح فيه هكذا اسامي وأشخاص".