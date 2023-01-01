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الأسير خضر عدنان مضرب عن الطعام لليوم الـ72 بوضع صحي خطير

الإثنين 17 أبريل 2023 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسير خضر عدنان (44 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ72 على التوالي رفضاً لاعتقاله، والذي شرع به منذ يوم اعتقاله في 5 من شباط الماضي.

وحذر نادي الأسير أمس من استشهاد الأسير عدنان، وقال إنه وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، خاصة أن سلطات الاحتلال، وحتى اليوم ترفض التعاطي مع مطلبه.

وأكّد أنّ الأسير عدنان يرفض أخذ المدعمات، أو أي نوع من العلاج، وكذلك إجراء الفحوص الطبيّة.

ووفقا لآخر زيارة جرت للأسير عدنان نهاية الأسبوع المنصرم، فإن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه فيما تسمى (بعيادة سجن الرملة) وحتّى اللحظة لم يتم نقله إلى مستشفى مدني.

#خضر عدنان

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