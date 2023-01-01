رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت أحرنوت":

- اقتراح قانون لتخفيض سن طلاب المعاهد الدينية الذين يخدمون بالجيش إلى 23 عاما مقابل منح الجنود الذي يخدمون امتيازات جديدة

- أحزاب الحرديم لنتنياهو: إذا لم يقر قانون خدمة طلاب المعاهد الدينية لن نصوت إلى جانب الميزانية

- زيارة تاريخية لرضا بهلوي ابن شاه إيران إلى إسرائيلي للمشاركة في أحياء ذكرى المحرقة

- اليوم تتجدد محاكمة بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد وخيانة الأمانة

- إسرائيل تشارك في محاولة التهدئة بالسودان: الموساد والخارجية يحاولان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

* "معاريف":

- 147 ألف ناج من النازية أكثر من نصفهم يعانون من الفقر وبحاجة إلى مساعدة

- الشرطة تخلي بؤرة استيطانية في الجليل أقيمت على أرض خاصة في بلدة عيلبون

- الصهيونية الدينية: العرب يستولون على الأراضي في الجليل وحسب الاتفاق مع نتنياهو يجب إقرار البؤرة الاستيطانية

- حالة تأهب في الضفة حتى انتهاء ذكرى قيام إسرائيل

* "هآرتس":

- تخوف في الليكود من أضرار قانون خدمة طلاب المعاهد الدينية سياسيا

- قلق من إمكانية حل الائتلاف الحكومي من الحرديم إذا لم يقر قانون طلاب المعاهد الدينية

- قائد شرطة منطقة تل أبيب لأفراد الشرطة: أنتم تقفون الآن أمام من يهدد الديمقراطية الإسرائيلية (يلمح لبن غفير)

- استطلاع للرأي: كتلة نتنياهو تحصل على 52 مقعدا فقط وحزب المعسكر الرسمي برئاسة غانتس الحزب الأكبر 29 مقعدا يليه الليكود 24 مقعدا ويش عتيد 21