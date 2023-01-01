فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت أحرنوت":
- اقتراح قانون لتخفيض سن طلاب المعاهد الدينية الذين يخدمون بالجيش إلى 23 عاما مقابل منح الجنود الذي يخدمون امتيازات جديدة
- أحزاب الحرديم لنتنياهو: إذا لم يقر قانون خدمة طلاب المعاهد الدينية لن نصوت إلى جانب الميزانية
- زيارة تاريخية لرضا بهلوي ابن شاه إيران إلى إسرائيلي للمشاركة في أحياء ذكرى المحرقة
- اليوم تتجدد محاكمة بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد وخيانة الأمانة
- إسرائيل تشارك في محاولة التهدئة بالسودان: الموساد والخارجية يحاولان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
* "معاريف":
- 147 ألف ناج من النازية أكثر من نصفهم يعانون من الفقر وبحاجة إلى مساعدة
- الشرطة تخلي بؤرة استيطانية في الجليل أقيمت على أرض خاصة في بلدة عيلبون
- الصهيونية الدينية: العرب يستولون على الأراضي في الجليل وحسب الاتفاق مع نتنياهو يجب إقرار البؤرة الاستيطانية
- حالة تأهب في الضفة حتى انتهاء ذكرى قيام إسرائيل
* "هآرتس":
- تخوف في الليكود من أضرار قانون خدمة طلاب المعاهد الدينية سياسيا
- قلق من إمكانية حل الائتلاف الحكومي من الحرديم إذا لم يقر قانون طلاب المعاهد الدينية
- قائد شرطة منطقة تل أبيب لأفراد الشرطة: أنتم تقفون الآن أمام من يهدد الديمقراطية الإسرائيلية (يلمح لبن غفير)
- استطلاع للرأي: كتلة نتنياهو تحصل على 52 مقعدا فقط وحزب المعسكر الرسمي برئاسة غانتس الحزب الأكبر 29 مقعدا يليه الليكود 24 مقعدا ويش عتيد 21