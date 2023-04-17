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"اسرائيل هيوم" : غزة هدف اسرائيل القادم لتحقيق الردع المفقود ..

الإثنين 17 أبريل 2023 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اسرائيل هيوم" : غزة هدف اسرائيل القادم لتحقيق الردع المفقود ..



القدس المحتلة/ سما/

كشفت مصادر فلسطينية عن حركتي إن حماس والجهاد الإسلامي تخشيان بأنه على الرغم من الهدوء النسبي الذي ساد بعد انتهاء الجولة الأخيرة من القتال على الجبهات المختلفة ، فإن إسرائيل تخطط لعملية في غزة مع التركيز على الاغتيالات المستهدفة "في إطار لمحاولتها استعادة الردع ".


وقال مصدر فلسطيني مطلع على ما يجري لصحيفة "اسرائيل هيوم"، إن حماس تأخذ في الاعتبار إمكانية استهداف أعضاء في المنظمة.وتقول الصحيفة "حماس فكرت وارادات أن تكون قادرة على نقل الصراع بعيدًا عن نفسها إلى أماكن أخرى مثل جنوب لبنان وسوريا ولكن بعد رؤية ما حدث وما كان رد فعل إسرائيل على هاتين الساحتين ، هناك قلق في المنظمة التي تبحث اسرائيل عن هدف سهل لمهاجمته وان غزة يمكن ان تكون العنوان ".


ويذكر أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار ظهر يوم الجمعة الماضي في العلن وألقى كلمة أشار فيها إلى تعزيز التحالف الإقليمي لموادهة اسرائيل "نبني قوة مقاومة في غزة بدعم مادي ولوجستي من إيران ولقد قطعنا شوطا طويلا في بناء محور القدس".

وأشار المصدر "هذا صحيح - لقد ظهر علانية ، هذه هي شخصيته ، ولا يخشى شيئًا" ولكنهم في حماس يعرفون إسرائيل ومثلما اغتالت قائد الجناح العسكري لحركة حماس أحمد الجابري في عام 2012 في عمل استباقي جاء بشكل غير متوقع خلال فترة الهدوء ، يمكنها أن تفعل الشيء نفسه اليوم وفي أي لحظة وفي الفصائل التي تدرك ذلك تمامًا فهم يفهمون أنه إذا اعتقدت إسرائيل أن لديها فرصة للقضاء على شخص ما في غزة ، فسوف تفعل ذلك دون الكثير من المقدمات وإذا لم تستطع الآن مهاجمة إيران ، وليس في لبنان ، إذن ، الجبهة الأكثر ملاءمة للعمل عليها هي غزة.

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