المفتي العام يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الخميس

القدس المحتلة/ سما/

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين، المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، بعد غروب شمس يوم الخميس 29 رمضان 1444 هـ، الموافق 20 نيسان 2023م.

وحث المفتي العام، كل من يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية الكائن في القدس الشريف، أو أقرب دائرة إفتاء إلى منطقته، ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال بأحد الأرقام الآتية:

02-6260042

02-6260102

الفاكس: 02- 6262495

الجوال: 0599-111984

والهاتف المتنقل: 050-5-748584

منوهاً إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.