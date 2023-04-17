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اختيار الأندية الفلسطينية المشاركة في بطولة القدس والكرامة

الإثنين 17 أبريل 2023 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختيار الأندية الفلسطينية المشاركة في بطولة القدس والكرامة



رام الله / سما /

كشفت مصادر محلية عن اختيار الأندية الفلسطينية الثلاثة التي ستشارك في النسخة الثانية من بطولة القدس والكرامة التي ستقام بمشاركة أندية أردنية في شهر مايو القادم.

وقالت المصادر إن أندية شباب الخليل وهلال القدس وجبل المكبر سيشاركون في البطولة ممثلين عن فلسطين، فيما سيشارك من الأردن أندية الوحدات والفيصلي والحسين إربد.

وتبخرت أحلام أندية غزة المشاركة في البطولة بعد أن شارك شباب رفح في النسخة الأولى التي حقق فيها المركز الثالث وتوج حينها الوحدات الأردني بلقب البطولة بعد الفوز على جبل المكبر.

وكان يأمل بطل الدوري الممتاز في غزة خدمات رفح المشاركة في البطولة لكن تمثيل بطل غزة في البطولة يبدو أنه لن يتكرر بعد النسخة الأولى العام الماضي.

#بطولة القدس والكرامة #الأندية

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