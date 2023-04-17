الفدائي في مجموعة صعبة بكأس العرب للكرة الشاطئية

أجرى الاتحاد العربي لكرة القدم قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية التي تقام في مدينة جدة بالسعودية في الفترة ما بين 11-20 مايو القادم بمشاركة 12 منتخباً عربياً.

وأوقعت القرعة منتخب فلسطين في مجموعة صعبة برفقة منتخبات عُمان ومصر والسودان، فيما ضمنت المجموعة الأولى منتخبات، السعودية، موريتانيا، المغرب، ولبنان، بينما ضمت المجموعة الثالثة، منتخبات الإمارات، ليبيا، الكويت، جزر القمر.

ويعتبر منتخب عُمان من أقوى المنتخبات العربية والآسيوية بعدما حل في المركز الأول عربيا والثالث عالمياً، فيما توّج منتخب مصر بلقب بطولة كأس العرب مرتين في نسخة عام 2008، ونسخة عام 2014.

وكان فدائي الشاطئية قد ودع بطولة كأس آسيا الذي أقيم في تايلند الشهر الماضي من دور المجموعات من فوز وحيد أمام قيرغيزستان وخسارتين أمام الكويت وعُمان.