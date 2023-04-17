صحيفة تكشف عن الغرامة المفروضة على ماني بعد "واقعة ساني"

وكالات / سما /

كشفت تقارير ألمانية عن العقوبة المالية التي فرضها نادي بايرن ميونخ على لاعبه السنغالي ساديو ماني، بعد شجاره مع زميله ليروي ساني.

وكان الدولي السنغالي قد وجه لكمة لساني، عقب خسارة بايرن أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث دخل الثنائي في جدال حاد داخل الملعب خلال المباراة.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، أن إدارة بايرن ميونخ فرضت على ماني، دفع غرامة مالية تتجاوز 300 ألف يورو، مشيرة إلى أنها أعلى عقوبة ينالها لاعب بافاري على الإطلاق.

ولم يعلق النادي البافاري رسميّا حتى الآن على مبلغ العقوبة أو كيفية تطبيقها، إلا أن أسطورة كرة القدم الألمانية، لوثر ماتيوس، قال بخصوص الغرامة المالية المفروضة على ماني: "لم أتفاجأ بهذه العقوبة، إنها مناسبة".