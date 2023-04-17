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فيديو.. وست هام يشعل الدوري الإنجليزي بتعادله المثير مع أرسنال

الإثنين 17 أبريل 2023 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. وست هام يشعل الدوري الإنجليزي بتعادله المثير مع أرسنال



وكالات / سما /

تعرض فريق أرسنال لسقطة جديدة في الدوري الإنجليزي بتعادله المثير مع جاره وست هام يونايتد ضمن فعاليات الجولة 31 من عمر مسابقة البريميرليج.

وحلَّ أرسنال ضيفاً على وست هام مساء أمس الأحد، ودخل الجانرز لقاء اليوم بهدف تحقيق الفوز للحفاظ على فارق الأربع نقاط بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي.

وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة بتقدم أرسنال بهدفين نظيفين في أول 10 دقائق، ولكن عاد الهامرز لتسجيل هدفين وسط إهدار بوكايو ساكا لركلة جزاء في الشوط الثاني كانت ستحسم الأمور تماماً لصالح الفريق اللندني.

وافتتح جابرييل جيسوس باب التسجيل لأرسنال بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول بصناعة من المدافع بن وايت.

وبعدها بثلاث دقائق فقط، نجح مارتن أوديجارد من تسجيل الثاني لأرسنال بصناعة من البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

وظن الجميع أن أرسنال متجه لتحقيق فوز سهل، ولكن الجزائري بن رحمة قلص الفارق للهامرز بالدقيقة 33 بعد احتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بهدفين مقابل هدف.

وكان أرسنال يمتلك فرصة تسجيل الثالث بحصوله على ركلة جزاء بالدقيقة 52 من عمر اللقاء، ولكن أهدرها ساكا، ليرد وست هام بعدها بدقيقتين بهدف التعادل عن طريقه نجمه بووين، وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد أرسنال للنقطة 74 في صدارة الدوري بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي مع تبقي لقاء مؤجل للسيتيزين، بينما وصل وست هام للنقطة 31 في المركز الخامس عشر.

#وست هام #الدوري الإنجليزي #أرسنال #البريميرليج

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