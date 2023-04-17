أسطورة تشيلسي: الفريق أصبح أسوأ بوجود لامبارد

شن توني كاسكارينو، أسطورة تشيلسي، هجوماً لاذعاً على مُدرب الفريق فرانك لامبارد، مؤكداً أن الفريق أصبح أسوا بوجوده.

وكان تشيلسي قد أقال مُدربه السابق جراهام بوتر في مطلع الشهر الجاري، وتولى لامبارد مسئولية تدريب البلوز مؤقتاً لنهاية الموسم.

وفشل لامبارد في تحقيق أي فوز حتى الآن في فترته الثانية مع البلوز، حيث خسر أمام أستون فيلا وولفرهامبتون وبرايتون في الدوري الإنجليزي، وانهزم أمام ريال مدريد بدوري الأبطال، واكتفى بتعادلٍ سلبي مع ليفربول في البريميرليج.

وقال كاسكارينو، في تصريحات نقلتها شبكة توك سبورت البريطانية، :”سأقول إن الفريق أسوأ مما كان عليه تحت قيادة جراهام بوتر”.

وأضاف :”هُناك انتكاسة عما كان عليه الحال في نهاية حقبة جراهام بوتر”، وأكمل أسطورة البلوز :”أنا أعلم أن لامبارد يُواجه مُشكلات في النادي، وهُناك فوضى”.

وتابع أيقونة تشيلسي :”لامبارد هو أسطورة النادي بالنظر للإنجازات التي حققها على أرض الملعب كلاعبٍ، ولكن مُشكلتي الأكبر تتمثل في أني اتذكر جوزيه مورينيو حينما كان يقوم بشيءٍ ليجعلك تُفكر”.

وأوضح كاسكارينو فكرته بالقول :”اتذكر مُباريات خاضها مورينيو وجعلنا نقول (هل رأيت ذلك ؟ .. يا لها من حركة ذكية منه ) “.

وأضاف :”لقد رأينا مُدرباً في أفضل مستوياته وقدراته، ورأيت الكثير والكثير من المُدربين الآخرين يقومون بذلك، ولم يسري الأمر على فرانك لامبارد”.

وانتقد كاسكارينو بعض الخيارات التكتيكية لمُدرب البلوز، وقال على سبيل المثال :”اللعب بظهيري للجناح (wing back) كان بمثابة كارثة أمام برايتون”.