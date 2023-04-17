فيديو.. برشلونة يكتفي بنقطة يتيمة من ميدان خيتافي

عاد برشلونة بنقطة يتيمة من ميدان خيتافي في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز في العاصمة الإسبانية مدريد كان شاهداً على المباراة التي عرفت محاولات عديدة في الشوط الأول من طرف الفريق الكتالوني ومضيفه من أجل فض عذرية الشباك.

وكان البارسا على وشك التقدم في لقطة لا تتكرر كثيراً حيث سدد رافينيا الكرة على القائم الأيسر، بعدما انفرد بحارس خيتافي، قبل أن تعود من جديد إلى أليخاندرو بالدي، الذي سددها في نفس القائم، وتضيع فرصة هدف ذهبية لمصلحة البلوجرانا.

وعقب الاستراحة، جدد كل فريق نواياه في تحقيق الانتصار، وسعى لتسجيل الهدف الأول، لكن المحاولات لم ترق للمستوى المطلوب من الطرفين، رغم أن خيتافي أهدر أكثر من فرصة في الرمق الأخير من اللقاء.

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 73 في المركز الأول بجدول ترتيب الليجا، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، الذي انتصر على قادش بهدفين دون رد في نفس الجولة.