رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خطورة الوضع الصحي للأسير وليد دقة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

- الاحتلال يعتقل 23 مواطنا من الضفة ومستوطنون يجرفون أرضا بمسافر يطا

- العالول: القدس عصية على المؤامرات التي تستهدف هويته

- الوضع الصحي للأسير وليد دقة خطير وتحذير من استشهاد الأسير خضر عدنان

- وقفة في الجولان إسنادا للأسير وليد دقة

- "حماس" تمنع فعالية إفطار جماعي للصحفيين في السرايا بغزة

- مصرع 3 شبان بحوادث متفرقة في الضفة والقبض على مطلوب خطير بالخليل

- الكنائس الشرقية تحتفل بعيد الفصح المجيد

- "التربية": امتحان "التوجيهي" في موعده و70% من المعلمين ملتزمون بالدوام

- استطلاع إسرائيلي: غانتس يزداد قوة واستمرار تراجع الليكود ونتنياهو

* "الأيام":

- المستوطنون ينفذون اعتداءات جديدة والاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة

- الرئيس يبدأ اليوم زيارة إلى السعودية للتباحث مع الملك سلمان وولي العهد

- السودان: طائرات الجيش تقصف قواعد "الدعم" وتواصل الاشتباكات العنيفة ومقتل 59 مدنيا

- "التربية": امتحان "التوجيهي" سيعقد في موعده المحدد

- مسؤولان أميركيان يلتقيان مدير "أوقاف القدس"

- انطلاق فعاليات إحياء يوم الأسير بإيقاد شعلة الحرية في مدينة البيرة

- منصور: سيتم إحياء ذكرى النكبة لأول مرة بالأمم المتحدة

- تقرير: إسرائيل على اتصال مع معسكري البرهان وحميدتي

- 70 ألفا أدورا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

- استطلاع جديد: غانتس يزداد قوة واستمرار تراجع الليكود ونتنياهو

- هجوم سيبراني يستهدف نظام رقابة الحدود في مطار اللد

- "هآرتس": إسرائيل لا تزال تواجه خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات

- أبناء مجدل شمس يتظاهرون ضد مخطط إسرائيلي يستهدف أراضيهم

* "القدس":

- خضر عدنان يرفض "عروض الاحتلال" والتحذير من استشهاده

- الوضع الصحي للأسير وليد دقة حرج وخطير

- صحيفة: إسرائيل لا تزال تواجه خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات

- مؤسسات الأسرى والقوى تعلن برنامج فعاليات يوم الأسير

- مداهمات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

- سبعون ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراوح في المسجد الأقصى

- استطلاع: غانتس يزداد قوة واستمرار تراجع الليكود ونتنياهو

- مجدل شمس: حراك ضد مخطط إسرائيلي يستهدف أراضي الجولان المحتل

- اشتباه بهجوم سيبراني: خلل يعطل نظام رقابة الحدود بمطار اللد