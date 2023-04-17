ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خطورة الوضع الصحي للأسير وليد دقة.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
*"الحياة الجديدة":
- الاحتلال يعتقل 23 مواطنا من الضفة ومستوطنون يجرفون أرضا بمسافر يطا
- العالول: القدس عصية على المؤامرات التي تستهدف هويته
- الوضع الصحي للأسير وليد دقة خطير وتحذير من استشهاد الأسير خضر عدنان
- وقفة في الجولان إسنادا للأسير وليد دقة
- "حماس" تمنع فعالية إفطار جماعي للصحفيين في السرايا بغزة
- مصرع 3 شبان بحوادث متفرقة في الضفة والقبض على مطلوب خطير بالخليل
- الكنائس الشرقية تحتفل بعيد الفصح المجيد
- "التربية": امتحان "التوجيهي" في موعده و70% من المعلمين ملتزمون بالدوام
- استطلاع إسرائيلي: غانتس يزداد قوة واستمرار تراجع الليكود ونتنياهو
* "الأيام":
- المستوطنون ينفذون اعتداءات جديدة والاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة
- الرئيس يبدأ اليوم زيارة إلى السعودية للتباحث مع الملك سلمان وولي العهد
- السودان: طائرات الجيش تقصف قواعد "الدعم" وتواصل الاشتباكات العنيفة ومقتل 59 مدنيا
- "التربية": امتحان "التوجيهي" سيعقد في موعده المحدد
- مسؤولان أميركيان يلتقيان مدير "أوقاف القدس"
- انطلاق فعاليات إحياء يوم الأسير بإيقاد شعلة الحرية في مدينة البيرة
- منصور: سيتم إحياء ذكرى النكبة لأول مرة بالأمم المتحدة
- تقرير: إسرائيل على اتصال مع معسكري البرهان وحميدتي
- 70 ألفا أدورا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
- استطلاع جديد: غانتس يزداد قوة واستمرار تراجع الليكود ونتنياهو
- هجوم سيبراني يستهدف نظام رقابة الحدود في مطار اللد
- "هآرتس": إسرائيل لا تزال تواجه خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات
- أبناء مجدل شمس يتظاهرون ضد مخطط إسرائيلي يستهدف أراضيهم
* "القدس":
- خضر عدنان يرفض "عروض الاحتلال" والتحذير من استشهاده
- الوضع الصحي للأسير وليد دقة حرج وخطير
- صحيفة: إسرائيل لا تزال تواجه خطر اندلاع مواجهة على عدة جبهات
- مؤسسات الأسرى والقوى تعلن برنامج فعاليات يوم الأسير
- مداهمات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين
- سبعون ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراوح في المسجد الأقصى
- استطلاع: غانتس يزداد قوة واستمرار تراجع الليكود ونتنياهو
- مجدل شمس: حراك ضد مخطط إسرائيلي يستهدف أراضي الجولان المحتل
- اشتباه بهجوم سيبراني: خلل يعطل نظام رقابة الحدود بمطار اللد