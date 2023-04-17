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حالة الطقس: كتلة هوائية حارة يبدأ تأثيرها اليوم

الإثنين 17 أبريل 2023 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: كتلة هوائية حارة يبدأ تأثيرها اليوم



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تأثر البلاد، اليوم الاثنين، بكتلة هوائية حارة، ويكون الجو صافيا بوجه عام وحارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الثلاثاء، صافيا بوجه عام وحارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وحارا إلى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود درتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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