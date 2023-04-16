إرجاء زيارة قيادة حركة حماس إلى السعودية حتى إشعار آخر

الرياض/سما/

أرجت المملكة العربية السعودية، زيارة حركة حماس إلى المملكة لإداء مناسك العمرة، وذلك بعد الموافقة بشأنها.

وأكد مصدر لـ"عربي21"، أن زيارة وفد قيادي من حركة حماس يترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، تم إرجائها إلى إشعار آخر، دون توضيح الأسباب أو موعد محدد لها.

لكن قرار إرجاء الزيارة يأتي في الوقت الذي يصل فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى السعودية للقاء الملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان.

وكانت مصادر أكدت، أن وفدا من الحركة يضم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس إقليم الخارج خالد مشعل، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وزاهر جبارين، كان يتعزم زيارة السعودية لأداء مناسك العمرة الاثنين.



ووصلت العلاقات بين السعودية و"حماس" لأسوأ مراحلها، على خلفية اعتقال الأخيرة للقيادي في الحركة محمد الخضري، ونجله، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، وإصدار أحكام حبس بحقهم.

وفي آب/ أغسطس 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالحبس 15 عاما على القيادي في الحركة محمد الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر، أفرجت السلطات السعودية عن الخضري، بعد اعتقال دام ثلاث سنوات، وفي شباط/ فبراير الماضي، تم الإفراج عن عدد من الفلسطينيين والأردنيين بعد قضاء محكوميتهم.