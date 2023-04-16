الخليل تحتفل بتخريج 36 حافظا للقرآن الكريم

الخليل/سما/

احتفلت الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل، مساء اليوم الأحد، بتخريج الفوج الثالث والعشرين من حفظة القرآن الكريم، والذي ضم 36 حافظا وحافظة للقرآن، تحت عنوان "فوج المرحومة الحاجة فاطمة بدر".

وحضر الحفل، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد سعيد التميمي، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، ووزير الاوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، وممثل محافظ الخليل رفيق الجعبري، وأعضاء الجمعية الخيرية الاسلامية، والخريجون وذويهم، وممثلو المؤسسات الرسمية والأهلية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية في المحافظة.

واشاد التميمي، بجهود الجمعية الخيرية الاسلامية واكاديمية القرآن الكريم في دعم النشاطات الدينية، وخاصة رعايتها لحفظة القرآن الكريم وأهله، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني سيواصل تحقيق النجاحات في كافة المجالات حتى اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الشيخ عكرمة صبري، إن هذه الثلة من حفظة القرآن هي خير دليل على أننا نسير في طريقنا الصحيح، واننا قادرون على تحقيق ما نصبوا اليه مهما ضاقت بنا السبل، فطريق الله واسع.

وبين الوزير حاتم البكري، ان الجهود المبذولة في دعم حفظة القرآن الكريم في فلسطين تواصل تحقيق النجاحات، لافتا بذلك إلى التعليم الأزهري الذي اصبح حقيقه ماثلة على الأرض، حيث اصبح التعليم الأزهري واقعا في اكاديمية القرآن الكريم بمدينة الخليل، ونوه الى أهمية العلم والتعلم في تسخير الحياة، واكتشاف مكنوناتها التي خلقها الله تعالى للإنسان.

وأشاد البكري بدعم الخيرين من أبناء محافظة الخليل وكافة محافظات وطننا المكلوم للجمعية، مؤكدا ان إنشاء اكاديمية القرآن الكريم وفتح منافذ ومشاريع عدة لفعل الخير ومساعدة الايتام، لم يكن ليتحقق دون أهل العطاء أصحاب الايادي البيضاء الذين يغدقون بعطائهم ولم يألوا جهدا في توفير كافة الاحتياجات والامكانيات لتحقيق الغايات المرجوة من الجمعية بكافة اقسامها.

من جهته، أشار الجعبري، إلى أهمية إنشاء جيل قرآني يحفظ القرآن ويعمل به، لدوره الهام في مجال إعداد جيل من الشباب الفلسطيني المتميز لمواجهة كافة المؤامرات التي تستهدف هذا الوطن ومقدساته.

كما تخلل الحفل، فقرة قراءة القرآن بمقامات مختلفة، وأخرى إنشادية، وفي الختام تم تكريم الخريجات والخريجين.