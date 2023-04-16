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اشتية يعلن انتظام العملية التعليمية

التربية: امتحان التوجيهي سيعقد في الموعد المحدد

الأحد 16 أبريل 2023 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: امتحان التوجيهي سيعقد في الموعد المحدد



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم، أن امتحان التوجيهي سيعقد في الموعد المحدد في جميع محافظات الوطن.

 وذكرت الوزارة  في بيان لها: "أن عدد المدارس المداومة بلغ 1884 منها 1017 ملتزمة بشكل كلي، و867 بشكل جزئي، و14 ممتنعة كلياً، ونسبة المعلمين الملتزمين 70%".

وفي سياق متصل أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، عن انتظام العملية التعليمية في المدارس في جميع المحافظات بدءًا من يوم غدٍ الاثنين.

وقال "اشتية" في تصريحٍ صحفي، اليوم الأحد، إنه سيتم غدًا الاثنين، إحياء يوم الأسير الفلسطيني في جميع مدارس الوطن، مع انتظام العملية التعليمية.

وأوضح أن انتظام العملية التعليمية ضرورة وطنية، من أجل الحفاظ على المسيرة التعليمية ومستقبل الطلبة.

#التعليم #امتحان الثانوية العامة

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