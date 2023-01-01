تعطل بمطار بن غوريون بعد اشتباه بهجوم سيبراني

القدس المحتلة/سما/

حدث عطل فني يشتبه أنه ناجم عن هجوم سيبراني في قسم الأختام في مطار بن غوريون بدولة الاحتلال، الأحد، إذ لم يتمكن المسافرون المغادرون والقادمون من ختم جوازات السفر.

وتسبب الخلل في عدم تمكن المغادرين والقادمين من وإلى دولة الاحتلال من الخروج من المطار بسبب عدم تمكنهم من ختم جوازات السفر.

والسبت قال إسرائيليون يستخدمون نظام "البيت الذكي" إن تشويشات شديدة شهدها النظام في منازلهم، وظهرت على شاشات أجهزة التلفزيون فجأة أفلام حول عمليات مسلحة وإطلاق قذائف صاروخية. وجاءت في نهاية الشريط المصور عبارة "لا أمن لكم في هذه الأرض".



والجمعة، أعلنت مجموعة قراصنة إنترنت تطلق على نفسها تسمية "أنونيموس سودان" أنها بدأت هجوما سيبرانيا ضد البريد الإسرائيلي ومجموعة من البنوك الإسرائيلية، التي انهار قسم من مواقعها الإلكترونية بعد ذلك بوقت قصير. وجاء هذا الهجوم السيبراني في موازاة إحياء إيران "يوم القدس".

واستهدف الهجوم السيبراني البريد الإسرائيلي كما أنه استهدف المواقع الإلكترونية لـ: بنك ليئومي، وبنك ديسكاونت، وبنك ميزراحي-طفاحوت، وبنك مركنتيل، وبنك ييروشلايم (القدس)، وبنك مسّاد، وبنك "أوتسار هَحَيال"، وبنك "هبينليئومي".

وعادة ما تتعرض الشركات الإسرائيلية الحكومية والخاصة لهجمات سيبرانية، تزامنا مع "يوم القدس" الذي يصادف يوم الجمعة.

ويوم "القدس العالمي" مناسبة دعا إلى الاحتفال بها المرشد الإيراني الراحل الإمام الخميني عام 1979، وحددها بيوم "الجمعة" الأخير من شهر رمضان من كل عام.