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استطلاع: غانتس يزداد قوّة واستمرار تراجُع الليكود

الأحد 16 أبريل 2023 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: غانتس يزداد قوّة واستمرار تراجُع الليكود



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، مساء الأحد، استمرار تراجع شعبية حزب الليكود بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ليحل في المرتبة الثانية في ما لو جرت الانتخابات اليوم، خلف "المعسكر الوطني"، الذي يترأسه بيني غانتس.

وفيما لو جرت الانتخابات اليوم، يتحصّل "المعسكر الوطني" على 28 مقعدا، فيما يتحصل حزب "الليكود" على 24 مقعدا، بينما يتحصل "ييش عتيد" على 20 مقعدا. ويحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو على 63 مقعدا، فيما يتحصل معسكره على 52 مقعدا.

ووفق الاستطلاع، تتحصل الصهيونية الدينية على11 مقعدا، ويحصل "شاس" على 10 مقاعد، و7 مقاعد لـ"يهدوت هتوراة".

وأوضح الاستطلاع الذي نشرت نتائجه، القناة الإسرائيلية 12، أن كلًّا حزب من "يسرائيل بيتينو"، والجبهة والعربية للتغيير، و"ميرتس"، والقائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)؛ يتحصل على 5 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع، فإن حزب "العمل" سيحصل على 2.6 من الأصوات، في حين يحصل التجمع الوطني الديمقراطي، على 2.8% منها، ويقترب من نسبة الحسم، علما بأن استطلاعات رأي أخرى، تؤكد حصوله على أربعة مقاعد، وذلك في 4 استطلاعات على التوالي. كما أن نسبة المواطنين العرب، المستطلعة آراؤهم في استطلاع القناتين 12 و14، صغيرة جدا.

الأنسب لرئاسة الحكومة؟

وسألت القناة 12، المستطلعة آراؤهم عن الشخص الذي يرونه الأفضل لتولي منصب رئيس الحكومة، بين غانتس ونتنياهو، ليتفوق غانتس عليه، ويتحصل على 39% من الأصوات، مقابل 34% لنتنياهو، فيما قال 22% من المشاركين في الاستطلاع أن كليهما لا يصلح لأن يتولى المنصب، بينما قال 5% إنهم لا يعرفون الإجابة.

أما بخصوص المنافسة على المنصب بين نتنياهو، ورئيس المعارضة، يائير لبيد، فقد تفوق الأول بنسبة 38%، مقابل 31% للثاني.

وقال 26% من المشاركين إنهما غير مناسبان لتولي المنصب. وذكر 5% أن ليس لديهم إجابة لذلك.

وأُجري استطلاع القناة 12 بواسطة معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع، بحجم عينة أولي هو 504، وبنسبة هامش خطأ بلغت +4.4%، فيما أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت والهاتف كذلك.

أما نتائج استطلاع القناة 14، فأظهرت تحصل الليكود على 30 مقعدا؛ وحصول "المعسكر الوطني" على 29 مقعدا؛ و14 19 مقعدا لـ"ييش عتيد"؛ و10 مقاعد لـ"شاس"؛ و8 لـ"يهدوت هتوراة"، و6 لـ"يسرائيل بيتينو"؛

كما أفاد الاستطلاع بتحصل كل من الصهيونية الدينية، والقائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، والجبهة والعربية للتغيير، على 5 مقاعد لكل منها، فيما يحصل حزبا "عوتسما يهوديت" "وميرتس" على 4 مقاعد، لكل منهما.

وأجرى الاستطلاع، القناة 14، ومعهد الاستطلاعات Direct Polls، على عينة من 1516 من أصحاب حق الاقتراع، بهامش خطأ وصل إلى 3.2%+-.

#بيني غانتس #الليكود #نتنياهو

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