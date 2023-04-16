مجدل شمس: حراك ضد مخطط اسرائيلي يستهدف أراضيهم

الجولان المحتل/سما/

تشهد بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان السوري المحتل، حراكا ونضالا ضد مخطط يستهدف مصادرة ما تبقى من الأراضي المعدة للأزواج الشابة.

وتظاهر اليوم الأحد، العشرات من أبناء مجدل شمس أمام بناية المجلس المحلي ضد الخارطة الهيكلية الجديدة، والتي تصادر مئات الدونمات من أراضي وقف القرية لصالح "دائرة أملاك الغائبين" الإسرائيلية بادعاء أنها "أراض للدولة"، والتي هي في الأساس مملوكة للسكان منذ مئات السنين.

وتوجه المتظاهرون من مجدل شمس نحو مسعدة للتظاهر أيضا أمام مكاتب لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية، والاعتراض على القرار المجحف.

وأكد الناشط الاجتماعي، رامز رباح، من مجدل شمس في حديث لـ"عرب 48" أن "نضالات أهالي الجولان السابقة ضد مصادرة الأراضي وضد مشروع عنفات الرياح، قد جعلتهم يجرّون أذيال الهزيمة ويتراجعون عن مخططاتهم التي استهدفت أراضي أهالي الجولان".

وأشار إلى أنه "منذ حوالي 20 عاما تعمل لجنة الوقف المؤلفة من المشايخ والشباب على تقسيم وتركيز الأراضي التي هي بملكية أهالي مجدل شمس، إذ سيحصل كل شاب على مساحة 400 متر مربع لضمان مستقبله.

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