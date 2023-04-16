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وضعه الصحي بالغ الخطورة

مهجة القدس: الأسير خضر عدنان يرفض أي عروض لإنهاء إضرابه

الأحد 16 أبريل 2023 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهجة القدس: الأسير خضر عدنان يرفض أي عروض لإنهاء إضرابه



رام الله/سما/

أكدت مؤسسة مهجة القدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، اليوم الأحد، أن الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 71 على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي وهو بوضع صحي بالغ الخطورة، وحتى اللحظة لم يجري أية فحوصات أو تحاليل طبية.

وأوضحت مهجة القدس، أن الوضع الصحي للشيخ خضر عدنان وفق آخر رسالة وصلت مهجة القدس اليوم، يزداد سوءاً وجسده يتلاشى بشكل واضح وهو لا يستطيع الدخول للحمام، وجسده يميل إلى الاصفرار، وأي حركة يقوم بها يغمى عليه، ويتقيأ بشكل دائم.

وأضافت أن الشيخ خضر عدنان يرفض أي عروض لإنهاء إضرابه من قبل مصلحة سجون الاحتلال ومطلبه الوحيد هو وقف اعتقاله التعسفي والتهم الملفقة بحقه والحرية.

وشدّدت مهجة القدس، على أن حكومة الاحتلال الصهيوني تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ خضر عدنان وما يترتب على ذلك من تداعيات.

ودعت المؤسسات الرسمية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والأسرى لممارسة دورها الإنساني للضغط على الاحتلال الصهيوني للإفراج عن الشيخ خضر عدنان قبل فوات الأوان.

#مهجة القدس #الاسير خضر عدنان

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