  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش السوداني يعلن سقوط أكبر قاعدة للدعم السريع

الأحد 16 أبريل 2023 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش السوداني يعلن سقوط أكبر قاعدة للدعم السريع



الخرطوم/سما/

أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد عن سقوط أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها: "ندير معركتنا بثبات وتركيز، ونسيطر تماما على الموقف العام للعملية".

ونفى البيان "ادعاءات المتمردين بحصار القيادة العامة"، موضحا: "صحيح مازالت الاشتباكات تدور هنا وهناك، لكن الموقف يتجه نحورالاستقرار ولا يوجد ما يقلق".

وأعلن الجيش السوداني عن سقوط "أكبر قاعدة للدعم السريع في كرري، جبل سركاب، تحت يد القوات المسلحة والإستيلاء على كل آليات وأسلحة وعتاد المليشيا المتمرده".

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، إن "الفرقة الرابعة مشاة (الدماذين) استلمت عدد 35 عربة لاندكروزر من قوات الدعم السريع بكامل أسلحتها وعتدادها".

وأضاف أن القوات السودانية تمكنت من السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في مدن بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، بالإضافة إلى معسكر كرري بشمال أم درمان.

المصدر: RT

   

#الجيش السوداني #السودان

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة منذ سنوات.. وفد قيادي من حماس يزور السعودية

سماع دوي انفجار ضخم في "إسرائيل" والجمعية الفلكية تعلق

لحظات مرعبة.. شاهد كيف سحل الحراس رئيس وزراء اليابان خوفًا من اغتياله

السودان: قتلى وجرحى في الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"

نتنياهو وسموتريتش يردان على تخفيض وكالة "موديز" لتصنيف اقتصاد "إسرائيل"

"الموساد" يعلق على الأحداث في السودان

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

Tr9kG

مهجة القدس: الأسير خضر عدنان يرفض أي عروض لإنهاء إضرابه

هجوم سيبراني جديد يستهدف "المنازل الذكية" في تل أبيب

thumbs_b_c_50e49748290d9824172362360cf0e875

"الكابينت" يعقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل

photo_2023-04-16_15-25-32

صحيفة عبرية: "إسرائيل" تشارك بمحادثات لتهدئة الأوضاع في السودان

بدعوة سعودية .. الرئيس عباس يتوجه غدا الى الرياض تزامنًا مع زيارة مرتقبة لهنية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم