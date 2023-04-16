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فيديو جديد يوثق لحظة إلقاء القنبلة تجاه رئيس الوزراء الياباني

الأحد 16 أبريل 2023 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو جديد يوثق لحظة إلقاء القنبلة تجاه رئيس الوزراء الياباني



وكالات/سما/

انتشر مقطع فيديو جديد، يوثق لحظة رمي قنبلة، تجاه رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خلال إلقائه خطابا أمس السبت.


وأظهر المقطع، رؤية أحد مرافقي، كيشيدا للقنبلة، التي قام بركلها بقدمه لإبعادها، ومن ثم اندفع تجاه رئيس الوزراء لإبعاده عن الخطر.

ووقع الحادث في مدينة واكاياما اليابانية، أمس السبت، قرابة الساعة الـ 11.30 بالتوقيت المحلي (5.30 بتوقيت موسكو) حيث قام شاب بإلقاء قنبلة دخانية تجاه المكان الذي كان من المفترض أن يلقي كيشيدا خطابه فيه، تلاه انفجار.

وبعد سماع دوي الانفجار، تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وتم القبض على الشاب الذي ألقى القنبلة تجاه كيشيدا، وهو في الـ 24 من العمر من سكان مدينة كوانيشي الغربية، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة دوافعه.

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