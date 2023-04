فيديو جديد يوثق لحظة إلقاء القنبلة تجاه رئيس الوزراء الياباني

انتشر مقطع فيديو جديد، يوثق لحظة رمي قنبلة، تجاه رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خلال إلقائه خطابا أمس السبت.



وأظهر المقطع، رؤية أحد مرافقي، كيشيدا للقنبلة، التي قام بركلها بقدمه لإبعادها، ومن ثم اندفع تجاه رئيس الوزراء لإبعاده عن الخطر.

ووقع الحادث في مدينة واكاياما اليابانية، أمس السبت، قرابة الساعة الـ 11.30 بالتوقيت المحلي (5.30 بتوقيت موسكو) حيث قام شاب بإلقاء قنبلة دخانية تجاه المكان الذي كان من المفترض أن يلقي كيشيدا خطابه فيه، تلاه انفجار.

وبعد سماع دوي الانفجار، تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وتم القبض على الشاب الذي ألقى القنبلة تجاه كيشيدا، وهو في الـ 24 من العمر من سكان مدينة كوانيشي الغربية، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة دوافعه.

Professionalism on the display by the bodyguard of Japanese Prime Minister Fumio Kishida during yesterday's assassination attempt.



The bodyguard kicks off the explosive device, blocks Kishida & pushes him away. pic.twitter.com/d43ov94ggI