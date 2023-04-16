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احياء يوم الأسير الفلسطيني في بروكسل

الأحد 16 أبريل 2023 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
احياء يوم الأسير الفلسطيني في بروكسل



بروكسل/سما/

احيت الجالية الفلسطينية في بروكسل، اليوم الأحد، يوم الأسير الفلسطيني بوقفة تضامنية شارك فيها المئات من أبناء الجالية وأعضاء برلمان وممثلي أحزاب بلجيكية ومناصري فلسطين.  

ورفع المشاركون خلال الوقفة التي دعت لها الجالية والتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، ومؤسستي انثال البلجيكية، والجمعية البلجيكية الفلسطينية، أعلام فلسطين وصور للأسرى في سجون الاحتلال، وشعارات مساندة لنضال الشعب الفلسطيني.  

وتخلل الوقفة التي أقيمت في ساحة اوروبا أمام محطة القطارات المركزية وسط العاصمة، كلمات لكل من الجالية الفلسطينية في بلجيكا ألقاها حمدان الضميري، وممثل مؤسسة أنتال البلجيكية، وكلمة لعضو البرلمان الأوروبي من مجموعة اليسار الموحد مارك بوتنغا، إضافة الى مسؤول جمعية من أجل سلام عادل القاها ماركو أفراهامتش، أكدوا خلالها على ضرورة وجود موقف بلجيكي واوروبي ينهي معاناة الأسرى، ويجبر سلطات الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.  

وطالب المشاركون السلطات الرسمية البلجيكية والأوروبية، بتحرك جدي لفرض عقوبات على كيان الاحتلال الذي يخرق يوميا كل القواعد والقوانين والأعراف الدولية.  

#الاسير الفلسطيني #بروكسل

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