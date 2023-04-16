"الاقتصاد" بغزة تسجل 17 مخالفة لمحال ملابس

غزة/سما/

سجلت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد 17 مخالفة لمحال ملابس لعدم إعلانها الأسعار.

وقالت الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، إنها نفذت 145 زيارة تفقدية 12 جولة تفتيشية على محال بيع الملابس والأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة ضمن خطتها الرمضانية.

وأكدت الإدارة، أنها سجلت 18 محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وكذلك 6 محاضر ضبط لعدد من السلع والمنتجات.

وأعلنت الإدارة أن طواقمها نظمت جولات تفتيشية وضبطت 100 كجم معمول بالتمر بسبب مخالفته للمواصفات الفلسطينية وضبطت 40 كجم حلقوم محشو بالمكسرات وكذلك ضبطت 47 عبوة سائل غسيل بسبب الرسوب في الفحص المخبري.

وأوضحت الإدارة بأن جولاتها مستمرة على مدار الأسبوع وطوال أيام شهر رمضان، مشددة على انها لن تسمح بالتلاعب بحياة المواطنين من خلال الغش ورفع الأسعار.