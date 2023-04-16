"حزب الله": الجيش الإسرائيلي يعترف أنه يخشى المواجهة معنا

بيروت/سما/

قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني، نبيل قاووق، اليوم الأحد، إن التحولات في المنطقة تشدد الخناق على العدو الإسرائيلي الذي يعيش اليوم حالة قلق ورعب.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، عن الشيخ نبيل قاووق، أن "العدو الإسرائيلي بات محاصرا بالجبهات والساحات المسلحة بالصواريخ، ومحاصرا بمعادلة الحاج قاسم سليماني".





وأوضح قاووق أن الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قد عمل على تقوية المقاومة في العراق وسوريا واليمن وغزة ولبنان، من أجل أن "تتمكن تلك المقاومة من امتلاك ترسانة صاروخية مدمرة تطال كل شبر على امتداد الكيان الإسرائيلي".



وأضاف المسؤول في "حزب الله" اللبناني أن التقارب الخليجي مع كل من سوريا وإيران واليمن والعراق يعني نجاح محور المقاومة بوجه عام في تحقيق معادلات سياسية وميدانية جديدة غيرت وجه المنطقة.



وأكد الشيخ نبيل قاووق، أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "تتحطم أمام صخرة معادلات المقاومة، وجيش العدو يعترف أنه يخشى المواجهة مع "حزب الله"، وحكومة العدو تعتبر أن أهم نجاحاتها في الأسبوع الماضي أنها استطاعت أن تحيد "حزب الله" عن الحرب".



