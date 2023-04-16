  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"حزب الله": الجيش الإسرائيلي يعترف أنه يخشى المواجهة معنا

الأحد 16 أبريل 2023 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله": الجيش الإسرائيلي يعترف أنه يخشى المواجهة معنا



بيروت/سما/

قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني، نبيل قاووق، اليوم الأحد، إن التحولات في المنطقة تشدد الخناق على العدو الإسرائيلي الذي يعيش اليوم حالة قلق ورعب.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، عن الشيخ نبيل قاووق، أن "العدو الإسرائيلي بات محاصرا بالجبهات والساحات المسلحة بالصواريخ، ومحاصرا بمعادلة الحاج قاسم سليماني".



وأوضح قاووق أن الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قد عمل على تقوية المقاومة في العراق وسوريا واليمن وغزة ولبنان، من أجل أن "تتمكن تلك المقاومة من امتلاك ترسانة صاروخية مدمرة تطال كل شبر على امتداد الكيان الإسرائيلي".


وأضاف المسؤول في "حزب الله" اللبناني أن التقارب الخليجي مع كل من سوريا وإيران واليمن والعراق يعني نجاح محور المقاومة بوجه عام في تحقيق معادلات سياسية وميدانية جديدة غيرت وجه المنطقة.


وأكد الشيخ نبيل قاووق، أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "تتحطم أمام صخرة معادلات المقاومة، وجيش العدو يعترف أنه يخشى المواجهة مع "حزب الله"، وحكومة العدو تعتبر أن أهم نجاحاتها في الأسبوع الماضي أنها استطاعت أن تحيد "حزب الله" عن الحرب".


 

#حزب الله #الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

" الدعم السريع": كتيبه من الجيش المصري تسلم نفسها لقواتنا بمروي شمال السودان (فيديو)

لأول مرة منذ سنوات.. وفد قيادي من حماس يزور السعودية

سماع دوي انفجار ضخم في "إسرائيل" والجمعية الفلكية تعلق

لحظات مرعبة.. شاهد كيف سحل الحراس رئيس وزراء اليابان خوفًا من اغتياله

السودان: قتلى وجرحى في الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"

نتنياهو وسموتريتش يردان على تخفيض وكالة "موديز" لتصنيف اقتصاد "إسرائيل"

"الموساد" يعلق على الأحداث في السودان

الأخبار الرئيسية

صورة: هجوم سيبراني جديد يستهدف "المنازل الذكية" في تل أبيب

thumbs_b_c_50e49748290d9824172362360cf0e875

"الكابينت" يعقد جلسة له الثلاثاء المقبل

"إسرائيل" تمدد فرض قيود على المجال الجوي في الشمال

photo_2023-04-16_15-25-32

صحيفة عبرية: "إسرائيل" تشارك بمحادثات لتهدئة الأوضاع في السودان

بدعوة سعودية .. الرئيس عباس يتوجه غدا الى الرياض تزامنًا مع زيارة مرتقبة لهنية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم