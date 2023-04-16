مسارات إنسانية آمنة لمدة 3 ساعات بالسودان.. و"الأغذية العالمي" يعلق عمله

الخرطوم/سما/

أعلن الجيش السوداني، الأحد، موافقته على المقترح الأممي بشأن فتح مسارات إنسانية آمنة للحالات الإنسانية العاجلة لمدة 3 ساعات، تنطلق اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ.).

من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع السماح للمسارات الآمنة والحالات الإنسانية لمدة 4 ساعات بعد طلب الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة الجيش وقوات الدعم السريع المتحاربين في السودان، إلى وقف الأعمال العدائية على الفور واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا الأمين العام الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية في المنطقة إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي.

وقال بيان منسوب للمتحدث باسمه، إن أي تصعيد آخر للقتال سيخلف أثرا كارثيا على المدنيين وسيفاقم الوضع الإنساني الصعب في السودان.

وأشار البيان إلى أن الأمين العام يتواصل مع قادة المنطقة، مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم شعب السودان في جهوده لاستعادة الانتقال الديمقراطي وتحقيق تطلعاته لبناء مستقبل سلمي وآمن.

وأفاد تقرير داخلي للأمم المتحدة، السبت، بمقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة نحو 400 آخرين، إثر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت عن تقرير داخلي للأمم المتحدة مستند إلى إحصاءات المستشفيات، أن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب نحو 400 آخرين.

وأعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور مقتل 12 شخصا بالفاشر، بعد اشتباكات السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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برنامج الأغذية العالمي

كما أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأحد، تعليق مساعداته في السودان عقب مقتل ثلاثة من موظفيه في إقليم دافور بغرب السودان، خلال الاشتباكات.

وأكدت مديرة البرنامج سيندي ماكين في بيان: "نحن مضطرون لتعليق عملياتنا مؤقتا في السودان بينما نقوم بمراجعة الوضع الأمني".

وأضافت: "يلتزم برنامج الأغذية العالمي بمساعدة الشعب السوداني الذي يواجه انعداما حادا للأمن الغذائي، ولكن لا يمكننا القيام بعملنا الذي يسهم في إنقاذ الأرواح إذا لم يتم ضمان سلامة وأمن فرقنا وشركائنا".

وقالت مكين أيضا إنه من الصعب على موظفي البرنامج العمل بعد أن تعرضت إحدى طائرات الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة "لأضرار بالغة" في مطار الخرطوم خلال تبادل لإطلاق النار السبت.

وأوضحت أن الحادث أثر بشكل خطير على قدرة المنظمة على نقل العاملين في المجال الإنساني والمساعدات في السودان.

وأعلن فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس)، التي تأسست في عام 2020 لدعم التحول الديمقراطي في السودان، في بيان: "أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومباني إنسانية أخرى بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور".

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مستشفيات العاصمة

وأعلن الهلال الأحمر السوداني استنفار المئات من متطوعي الطوارئ في معظم مستشفيات العاصمة الخرطوم، لتقديم خدمات الاسعافات الاولية للمصابين، الذين اكتظت بهم غالبية المشافي.

وتواجه المستشفيات في العاصمة السودانية صعوبات لتوفير الخدمات الطبية الأساسية، وسط تصاعد الهجمات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي سياق آخر، قالت رويترز إن نحو 250 طالبا و25 معلما محاصرون في مدرسة تبعد أقل من كيلومتر واحد عن القصر الرئاسي وظلوا على هذه الحال طوال السبت وخلال الليل دون طعام مشيرة إلى أن نحو 50 طالبا لم تتمكن أسرهم من التواصل معهم لا يزالون هناك.