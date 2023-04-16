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حالة الطقس آخر أيام رمضان وأول أيام عيد الفطر السعيد

الأحد 16 أبريل 2023 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس آخر أيام رمضان وأول أيام عيد الفطر السعيد



كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الأحد16/4/2023م، طبيعية الحالة الجوية ليوم الخميس المقبل أخر أيام شهر رمضان المبارك ويوم الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد2023م.

وقال العلامي عبر صفحته في "الفيس بوك":" آخر يوم في رمضان (الخميس) وأول أيام العيد (الجمعة) يشهدان أجواء نهارية لطيفة مُنعشة جداً، وباردة خلال الليل".

وتشهد الحالية الجوية خلال الأيام الثلاث المقبلة، وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية، اجواء صافية بوجه عام وحارة الى حارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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