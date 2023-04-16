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"الكابينت" يعقد جلسة له الثلاثاء المقبل

الأحد 16 أبريل 2023 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكابينت" يعقد جلسة له الثلاثاء المقبل



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)  سينعقد خلال الإسبوع الجاري.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن وزراء الكابينت تلقوا قبل قليل إشعارا حول جلسة جديدة ستعقد يوم الثلاثاء، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وفي سياق متصل أفادت قناة كان العبرية، بشأن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الوضع الأمني سيهدأ بعد شهر رمضان.


وأضافت أن المؤسسة الأمنية في "إسرائيل" ستركز على إحباط العمليات الفردية شمال الضفة الغربية، والتي لم يتمكن جهاز الشاباك والجيش من إحباطها.

#الكابينيت

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