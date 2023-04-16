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"إسرائيل" تمدد فرض قيود على المجال الجوي في الشمال

الأحد 16 أبريل 2023 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تمدد فرض قيود على المجال الجوي في الشمال



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّه جرى بالأمس تمديد القيود المفروضة على المجال الجوي قرب الحدود اللبنانية لمدة 24 ساعة.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية،  فإنّ ذلك يعني أنّه ممنوع على الطيارين المدنيين الطيران من مسافة تقل عن 6 كيلومترات من الحدود.

وأشارت القناة إلى أنّ "طائرات رش المبيدات مُنحت خيار الطيران في المنطقة على ارتفاع منخفض فقط"، لافتةً إلى أنّ "القيود المشابهة التي كانت مفروضة على حدود سوريا وغزة انتهت".

وفي سياقٍ متصل، ذكرت "القناة 13" أنّ الانتشار الواسع لمنظومة القبة الحديدية سيستمر إلى ما بعد يوم "عيد الاستقلال".

وكان الإعلام الإسرائيلي قد كشف قبل أيام عن وجود تأهب في المؤسسة الأمنية للاحتلال، ونشر بطاريات قبة حديدية إضافية، خوفاً من إطلاق صواريخ ومسيّرات بمناسبة يوم القدس العالمي.

وكانت قناة "كان" نشرت صباح اليوم تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية للوضع الأمني بعد شهر رمضان 2023 .

وذكرت القناة، أن "تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية بأن الوضع الأمني سيهدأ بعد شهر رمضان، وستركز المؤسسة الأمنية على إحباط العمليات الفردية القاتلة شمال الضفة الغربية، والتي لم يتمكن الشاباك والجيش الإسرائيلي من إحباطها".

وأضافت أن "الجمهور الإسرائيلي يرى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيبادر بتنفيذ خطوة عسكرية مغامرة بهدف إسكات موجة الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي في "إسرائيل" أو ضم الجنرال بيني غانتس وحزبه إلى حكومة طوارئ وطنية".

وازداد الضغط على حكومة نتنياهو بعد تصاعد وتيرة هجمات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، في القدس المحتلة والضفة الغربية ومناطق الأراضي المحتلة عام 48، والتي شهدت تزايداً كبيراً في وتيرة العمليات ونوعيتها، وأصبحت تشكل عامل قلق كبيراً لحكومة الاحتلال وأجهزته الأمنية والعسكرية.

وأُضيفَ إلى ذلك، في الأسابيع الأخيرة، على نحوٍ خاص، تزايد الهجمات الصاروخية على "إسرائيل"، رداً على اقتحامات المستوطنين للأقصى، من غزة ولبنان وسوريا.

#اسرائيل #المجال الجوي

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