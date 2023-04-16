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فصائل المنظمة في لبنان: الإرث النضالي للشهيد أبو جهاد سيبقى مصاناً لدى شعبنا

الأحد 16 أبريل 2023 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المنظمة في لبنان: الإرث النضالي للشهيد أبو جهاد سيبقى مصاناً لدى شعبنا



بيروتس/سما/

 قالت قيادة فصائل ممظمة التحرير الفلسطينية في لبنان،إن الإرث النضالي والكفاحي للشهيد القائد أبو جهاد سيبقى مصاناً لدى شعبنا وسَيستَمر بالتوارث بين الاجيال، جيلاً بعد جيل.

وأضافت الفصائل في بيان لها اليوم الأحد، في الذكرى الـ35 لاستشهاد القائد الكبير خليل الوزير، إن ذكراه الطيبة خالدة في ضمير ووجدان كل أبناء شعبنا وشعوبنا العربية والاسلامية، وفي ضمير ووجدان كل أحرار العالم.

وتابع البيان: نستذكر في ذكرى استشهاد أبو جهاد، مشاهد القتل والتصفيات الميدانية والاعتقالات لابناء شعبنا، وسياسة "تكسير العظام"، خاصة أن هذه المشاهد الإجرامية تتكرر اليوم وبشكل افظع واكثر اجراماً وإرهاباً من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين دون أي حساب.

#منظمة التحرير #لبنان

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