العراق.. النخالة يطلع الحلبوسي على تطورات القضية الفلسطينية

غزة/ سما /

أطلع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الأحد، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على تطورات الأوضاع في الساحة الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية ومدينة القدس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين بالعاصمة بغداد، بحسب بيان صدر عن حركة الجهاد الإسلامي ووصل الأناضول نسخة منه.

وقالت الحركة، إن النخالة “عرض الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في الضفة والقدس”.

وتطرق النخالة، خلال اللقاء، إلى “أهمية دور المقاومة الفلسطينية في التصدي لممارسات الاحتلال الإجرامية واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى”، وفق البيان.

كما ثمّن موقف العراق “تجاه القضية الفلسطينية ودور مجلس النواب العراقي في تشريعه قانونا يُجرم التطبيع؛ وذلك لقطع الطريق على محاولات تمرير مشاريع التطبيع العربي مع كيان الاحتلال”.

وفي مايو/ أيار 2022، صوّت أعضاء مجلس النواب العراقي لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل.

وعدّ النخالة، بحسب البيان، “استقلال العراق ووحدة مكوناته قوة لفلسطين ومقاومتها”.

ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده على “الموقف الرسمي والشعبي العراقي المؤيد والداعم للقضية الفلسطينية ولمظلومية الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال”.

وأضاف البيان، نقلا عن الحلبوسي: “العراق يرفض التطبيع مع كيان العدو (…) ويسعى دوما ليبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وداعما لحقوقه وأقل الواجب أن يحظى الشعب ومقاومته بالدعم والتأييد العربي وأن لا يترك وحيدا في معركته مع الاحتلال”.

والجمعة، التقى النخالة بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني الجهاد الإسلامي وبحث معهما انتهاكات إسرائيل للأقصى.

وكانت الحركة قد أعلنت، الأربعاء، وصول وفد قيادي برئاسة أمينها العام إلى بغداد، لبحث آخر التطورات والمستجدات الفلسطينية والعربية.