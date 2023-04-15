19 صحفياً معتقلاً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

غزة / سما /

حذرت لجنة دعم الصحفيين اليوم الأحد، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تعذيب الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال.

وأوضحت لجنة دعم الصحفيين، في بيان صحفي، عشية يوم الأسير الفلسطيني، الذي يُصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، أن ما يزيد عن 19 إعلامياً وصحافياً، يقبعون في ظروف صحية لا إنسانية وقاسية ويحرمهم من كافة حقوقهم، حيث أن هناك 10 صحفيين معتقلين بأحكام فعلية، و4 صحفيين معتقلين إدارياً ويتم تجديد اعتقالهم عدة مرات، عدا عن توقيف 5 صحفيين آخرين دون محاكمة.

ووفقاً للجنة، يتمادى الاحتلال الإسرائيلي بممارسة سياسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج وتحت غطاء قضائي من أعلى سلطة قضائية في دولة الاحتلال والمتمثلة بمحكمة العدل العليا في مدينة القدس الشريف، وذلك لانتزاع الاعترافات من الأسرى الفلسطينيين بما فيهم الأسرى الصحفيين المعتقلين منذ عدة سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة لتكبيل الصحافة وكبت الحريات الإعلامية، وتقييد الصحفيين ودفعهم لعدم نقل الحقيقة.​

وأدانت لجنة دعم الصحفيين، أساليب إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهجها بحق الأسرى بما فيهم الصحفيين والإعلاميين، واتباع سياسة العزل بحق الأسرى، والحرمان من إقامة الشعائر الدينية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.