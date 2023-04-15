عفاف شعيب: عدم إنجابي "عقاب من ربنا"

وكالات / سما /

كشفت الفنانة عفاف شعيب عن شعورها بالتعرض "لعقاب إلهي" بعدم الإنجاب، بعدما تعرضت للإجهاض ثلاث مرات، وأكدت أنها لا زالت تتلقى عروضاً للزواج، كان آخرها من رجل يصغرها بأكثر من 20 عاماً، ولكنها رفضت لأن العرض لا يناسبها، وقالت إنها مؤمنة بمفهوم "الفن النظيف" ولهذا لم تقدم للسينما أعمالاً تليق بموهبتها.

عفاف اعترفت في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "النهار"، بأنها تعرضت للإجهاض ثلاث مرات، ولكنها أكدت أن المرة الأولى فقط التي كانت بإرادتها، لكن المرتين الأخريين فقدت الحمل رغماً عن إرادتها.

ورداً على سؤال مقدمة البرنامج بسمة وهبة، لها "هل ربنا بيعاقبك بعدم إنجابك لأنك أجهضتِي؟ قالت عفاف شعيب: "ربنا عايزني أبقى لوحدي، أبقى له هو، عدم إنجابي ممكن يكون عقاب من ربنا".

وأكدت عفاف شعيب، أنه ما زال يقدم إليها عروض زواج، لكنها قررت أن تعيش وحدها، قائلة: "بيجيلي عرسان لكن برفض لأنه عيب".

وأضافت: بيجيلي عرسان كثير، لكن خلاص أنا قادرة أعف نفسي، وونسي في الحياة ربنا، هو خير ونيس".

وحكت عن أحد عروض الزواج، قائلة: "من كام سنة شاب يصغرني بعشرين سنة، باعت لي رسائل وصور، وبعت لي صورة القصر، وقال لي اللي أنت عايزاه كله، عملت له بلوك".

وعن مدى جدية الشاب في عرض الزواج، قالت عفاف: "مبيهزرش، واحد بيلاحقني سنتين ورا بعض، لكن أنا ضد إن واحدة في سني تتجوز شاب".

أشارت عفاف شعيب إلى أنها تواصلت مع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لتوفير فرصة عمل للفنانة وفاء مكي، وذلك بعد ظهورها في فيديو تبكي وتستغيث، أنها لا تجد قوت يومها، وأضافت: الست عايزة تشتغل عندها بيت ومسئولية ولد يتيم بتربيه، زوجها توفي، وهي بتنفق على ابنها ووالدتها، ظروفها سيئة، لازم تشتغل".

وأردفت: "طالبت إنها لازم تشتغل وقلت شوفوا لها شغل، ولما بيجي قدامي دور بقول خدوا وفاء مكي".

ولفتت إلى أنه بالفعل عرض دور على وفاء مكي في مسلسل، لكن للأسف لم يتم العمل بسبب ضيق الوقت.

وقالت عفاف شعيب، إنها رفضت أعمالًا عرضت عليها في السينما، لأن بعض المشاهد تتطلب ظهورها بقميص نوم، أو مايوه، وهو أمر بالنسبة لها مرفوض، وأضافت: اتعرض عليا أدوار كثيرة لا تناسبني، ولا أنزعج من المشاهد القديمة وظهوري بدون حجاب، لأنه سنين عمري مينفعش ألغيها من حياتي، هو تاريخ في حياتي، وشىء مشرف مفيهوش غلط".