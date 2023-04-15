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شاب يستفز أسدا في عرينه.. والنتيجة مؤسفة (فيديو)

الأحد 16 أبريل 2023 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاب يستفز أسدا في عرينه.. والنتيجة مؤسفة (فيديو)



وكالات / سما /

وقف شاب يداعب وجه الأسد أمام عرينه حتى وصل الأمر إلى استفزاز الكائن المتوحش، ليأتي الرد قاسيا على الشاب ويحرمه من إصبع يده.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا، حيث يظهر فيه شاب أسمر أمام عرين الأسد ويفصل بينه وبين الأسد بسلك متين.

ولكن الشاب أدخل يديه من بين فتحات السلك ليمرر يديه على وجه الأسد ويقترب من فمه، وعلى ما يبدو أن تلك الحركات أثارت غضب الأسد، فقبض فكيه بقوة على يد الشاب.

حاول الشاب أن يفلت يده من بين فكي الأسد بشتى الطرق  الممكنة، ولكن الأسد قرر ألا يخرج يد الشاب دون أن يكلفه ثمن الهزار معه.

ولم يوضح مقطع الفيديو أو ناشروه بالضبط ما إذا كان الأسد بتر إصبع الشاب، أم اكتفى بنهش لحم إصبعه بقوة.

#الاسد #القفص #شاب #الاصبع

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